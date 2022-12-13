Многотысячный митинг прошел в Белграде в поддержку сербов, живущих в Косово и Метохии

Многотысячный митинг прошел в Белграде. Люди протестовали против притеснения сербского населения в Косове и Метохии. Во время шествия собравшиеся скандировали "Косово – это Сербия, долой НАТО".

Конфликт начал обостряться из-за решения косовских властей штрафовать владельцев сербских автомобильных номеров. После этого мэры городов Косово, населенных сербами, в знак протеста покинули должности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.