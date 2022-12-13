Модный дом Dior выпустил новую рождественскую коллекцию. В рекламе на моделях модного дома были белые платья и валенки, в которых они позировали в снегу на фоне берез. Съемку проводила Элина Кечичева. Фотограф из Болгарии живет и работает во Франции.

Жителей Европы возмутили модели в кружевных платьях и сарафанах – Dior обвинили в пропаганде русской моды и поддержке русской культуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.