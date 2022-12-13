Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:00

В мире

Dior обвинили в пропаганде русской моды и поддержке русской культуры

Dior обвинили в пропаганде русской моды и поддержке русской культуры

Компанию Zara раскритиковали за якобы пророссийскую фотосессию

Демонстранты применили слезоточивый газ на протестах в Черногории

Митинги против экономической политики правительства прошли в Германии

Забастовка железнодорожников началась в Великобритании

"Пункт несокрушимости" сгорел в Киеве

СБУ стала проводить рейды по храмам Украинской православной церкви

Тропический циклон накрыл турецкую Анталью

Новое месторождение нефти обнаружили в Турции

Сербы вышли на массовые митинги после обострения на севере Косова

Модный дом Dior выпустил новую рождественскую коллекцию. В рекламе на моделях модного дома были белые платья и валенки, в которых они позировали в снегу на фоне берез. Съемку проводила Элина Кечичева. Фотограф из Болгарии живет и работает во Франции.

Жителей Европы возмутили модели в кружевных платьях и сарафанах – Dior обвинили в пропаганде русской моды и поддержке русской культуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика