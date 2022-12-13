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Компанию Zara раскритиковали за якобы пророссийскую фотосессию

Компанию Zara раскритиковали за якобы пророссийскую фотосессию

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Испанский бренд Zara вызвал волну возмущения на Западе. Компанию раскритиковали за якобы пророссийскую фотосессию: моделей в меховых наушниках и свитерах с оленями на фоне елок и снега посчитали отсылкой к русской культуре.

Еще одним поводом для нападок на компанию Zara стало участие модели с русскими корнями в рекламной компании. По такому случаю недовольные клиенты призывают бойкотировать бренд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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