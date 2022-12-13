Демонстранты применили слезоточивый газ на протестах в Черногории

Демонстранты применили слезоточивый газ против полиции на протестах в Черногории. В стражей порядка также полетели камни и бутылки. Недовольные собрались у здания правительства – они прорвали оцепление и попытались взять парламент штурмом.

Люди требуют отменить поправки, касающиеся президента. Речь об изменениях, которые ограничивают его полномочия в наделении мандатом кандидата на формирование правительства. Противники считают нововведение неконституционным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.