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Демонстранты применили слезоточивый газ на протестах в Черногории

Демонстранты применили слезоточивый газ на протестах в Черногории

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Демонстранты применили слезоточивый газ против полиции на протестах в Черногории. В стражей порядка также полетели камни и бутылки. Недовольные собрались у здания правительства – они прорвали оцепление и попытались взять парламент штурмом.

Люди требуют отменить поправки, касающиеся президента. Речь об изменениях, которые ограничивают его полномочия в наделении мандатом кандидата на формирование правительства. Противники считают нововведение неконституционным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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