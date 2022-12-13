Новое месторождение нефти обнаружили в Турции

Новое месторождение нефти обнаружили на юго-востоке Турции. Запасы оценили примерно в 12 миллиардов долларов. В парламенте Турции в связи с этим начали обсуждать бюджет страны.

На заседании одному из депутатов пришлось менять кардиостимулятор после насыщенных дебатов. Обсуждение привело к драке: глава турецкого МВД назвал представителей оппозиции "детьми Америки". На данное выказывание парламентарии в ответ развернули плакаты с портретами министра и наркобаронов, обвинив его в получении денег от мафии.

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