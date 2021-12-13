В Великобритании зафиксировали первый случай смерти от штамма "Омикрон"

В Британии зафиксировали первый случай смерти из-за "Омикрона". Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Он также отметил, что все больше людей попадают в больницы с новым штаммом коронавируса.

"Омикроном" заразились уже 16 россиян, которые вернулись из ЮАР. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Во вторник, 14 декабря, Владимир Путин проведет совещание с членами правительства, на котором озвучат план по борьбе с новым штаммом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.