В Европе повсеместно ввели ковид-пропуска

Ограничения из-за пандемии действуют не только в России, но и Европе. Там практически везде ввели ковид-пропуска.

Свидетельство о прививке нужно, чтобы попасть в бар, кино, а кое-где и на работу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.