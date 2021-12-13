Новости мира: принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали в Instagram семейное фото

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали в Instagram рождественское семейное фото. Его используют для праздничных открыток. На снимке все в сборе – герцог, герцогиня и их трое детей. Подписчики отметили, что малыши очень подросли.

Забавное видео сняли в Калифорнии. На кадрах медвежонок, который напал на рождественскую инсталляцию у дороги. Особенно его заинтересовал огромный надувной олень с большими рогами. Мишка его быстро завалил.

В Пенсильвании в очереди к Санта-Клаусу стоят не только люди. Рядом с дедушкой образовался настоящий зоопарк. Сфотографироваться с Сантой хозяева привели своих собак, кошек и даже коз.

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