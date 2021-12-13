Новости мира: в Кентукки от урагана погибли более сотни человек

От урагана в Кентукки погибли более сотни человек. Об этом рассказал губернатор штата Энди Бешир. Он назвал торнадо самым разрушительным в истории США. Джо Байден из-за стихии готов ввести режим чрезвычайной ситуации. Помимо штата Кентукки, стихийное бедствие накрыло Иллинойс, Миссури, Арканзас и Теннесси. В настоящее время специалисты разбирают обломки. Они не исключают, что число жертв может вырасти.

В Испании произошла паника из-за небывалых морозов. Вся страна в прямом эфире наблюдала за собакой, которая провалилась под лед. Хозяин вызвал помощь и началась операция по освобождению питомца. Спасатели залезли в воду и разламывали лед на своем пути. В итоге они успели вовремя достать пса из ледяной ловушки, им аплодировала вся Испания.

Управление авиации США признало космических туристов астронавтами. Речь идет о миллиардерах Джеффе Безосе и Ричарде Брэнсоне. Согласно традиции, им вручат специальный нагрудный знак. Однако в управлении заявили, что после этого сворачивают программу поддержки. Они считают, что сейчас в космос запускают слишком много людей. Теперь вместо нагрудных знаков всех будут просто регистрировать в онлайн-реестре, но это никак не повлияет на астронавтов NASA, они получат свои значки и звания от космического агентства.

Сотни человек в Бристоле стоят в очередях за футболкой от знаменитого Бэнкси. Анонимный художник объявил акцию в поддержку активистов, которые разрушили памятник работорговца Эдварда Колстона. Это произошло полтора года назад во время акции движения Black Lives Matter. Обвинения предъявили троим парням и девушке. Их дело будут рассматривать в королевском суде Бристоля 13 декабря. Серая футболка от Бэнкси с изображением пустого постамента стоит 25 фунтов – это примерно 2,5 тысячи рублей. Всю выручку он отдаст на защиту обвиняемых.



Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала участница из Индии. Ее конкурентами в финальной части были девушки из Парагвая и ЮАР. Победительница произнесла вдохновляющую речь о том, что нужно верить в себя и не сравнивать себя с другими. Конкурс проходил в Израиле и его транслировали в 170 странах. По традиции, шоу вел комик Стив Харви. Всего в конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Известно, что перед конкурсом некоторые участницы сидели на карантине и все сдавали тесты на коронавирус. В этом году Россию представляла Ралина Арабова из Казани, она вторая "вице-мисс России – 2019."

На Сицилии случился новогодний скандал. Епископ Антонио Стальяно сказал детям, что Санта-Клауса не существует, а его красный костюм придумали для рекламы Coca-Cola. Все это возмутило родителей малышей. Они обвинили епископа во вторжении в семейные традиции. При этом нашлись и те, кто его поддержали. Тем не менее епархия решила извиниться за слова епископа. Там подчеркнули, что церковь должна не разрушать детское воображение, а черпать из него позитивные примеры.