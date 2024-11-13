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Новости

13 ноября, 19:30

В мире

Новости мира: Собор Парижской Богоматери готовятся открыть во Франции 7 декабря

Новости мира: Собор Парижской Богоматери готовятся открыть во Франции 7 декабря

Трамп хочет сделать главой Пентагона телеведущего Fox News Пита Хегсета

Трамп выдвинул кандидатуру экс-главы нацразведки США Рэтклиффа на пост директора ЦРУ

Российские туристы не могут вернуться из-за протестов в Абхазии

Трамп назначил Маска главой нового министерства в США

Трамп объявил о плановых назначениях в будущую администрацию

Новости мира: Трамп объявил о назначении Маска главой нового ведомства в США

Новости мира: 11 рабочих пострадали в результате сильного взрыва в промзоне в США

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Новости мира: полиция раскрыла сеть по изготовлению и продаже подделок в Италии

Во Франции готовятся открыть Собор Парижской Богоматери 7 декабря. Он был сильно поврежден пожаром в 2019 году и все это время находился на реставрации. На торжественной церемоний внутри храма планирует выступить президент Франции Эммануэль Макрон.

Бельгийские фермеры приехали в центр Брюсселя. Они выступают против планов Еврокомиссии, которая хочет подписать соглашение о свободной торговле со странами Латинской Америки. Фермеры опасаются, что импорт дешевой продукции может вытеснить с европейского рынка собственных поставщиков.

Российских туристов в Таиланде едва не унесло в открытый океан. Во время морской прогулки на острова у катера закончилось топливо. Экипаж запросил по рации помощь, но она прибыла лишь через 3 часа. За это время дрейфующее судно практически приблизилось к территориальным водам соседней Индонезии. Напуганные туристы рассказали, что вокруг лодки кружили серые и белые акулы, но капитан уверенно сохранял бодрость духа. В итоге все закончилось благополучно.

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