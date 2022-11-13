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В мире

Новости мира: столкновение самолетов на шоу в Далласе и ДТП с автобусом в Египте

Новости мира: столкновение самолетов на шоу в Далласе и ДТП с автобусом в Египте

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Трагедией закончилось выступление пилотов на авиашоу "Крылья над Далласом" в Техасе. Во время мероприятия проходила демонстрация техники времен Второй мировой войны. Два самолета – бомбардировщик и истребитель – столкнулись в воздухе. Оба экипажа погибли.

Еще одна авария со смертельным исходом, но уже на земле произошла в Египте. Пассажирский автобус перевернулся и упал в находящийся рядом с дорогой канал. В салоне в это время находились больше 30 человек, 21 пассажир погиб, в том числе трое детей.

Сильные дожди продолжают идти в Индии. Из-за ливней закрыты школы и колледжи в 25 районах страны, а городские дороги превратились в реки, по которым с трудом едут машины. Водоемы выходят из берегов, на кадрах видна затопленная площадка с аттракционами.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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