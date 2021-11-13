Новости мира: пожар на нефтяном заводе в Мексике и миграционный кризис в Белоруссии

Завод по переработке нефти горел в Мексике. Вспыхнул один из участков охлаждения. Дым от пожара был виден за несколько километров.

Власти Белоруссии опубликовали новые кадры происходящего на белорусско-польской границе. Толпы мигрантов из стран Востока и Африки стоят у забора с колючей проволокой,среди них много женщин и детей, мужчины уже строят павильоны.

В Гааге прошла акция протеста против новых коронавирусных ограничений. Участники были настроены очень агрессивно – забрасывали полицейских камнями и бутылками, взрывали пиротехнику. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.