Новости мира: в Берлине начали отказываться от фонарей из-за высокой стоимости газа

В Берлине гаснут старинные фонари, которые освещали столицу с XIX века. Как заявил Bloomberg, из-за высокой стоимости газа мэрия вынуждена отказаться от местной достопримечательности. Уже не зажигают фонари у Бранденбургских ворот, Берлинского кафедрального собора и колонны Победы. Всего в городе более 43 тысяч старинных фонарей. При этом на газе работает почти половина из них.

Чехия с 25 октября закроет въезд для россиян с "шенгеном", независимо от того, какая страна выдавала эту визу. Решение правительства прокомментировал министр иностранных дел страны Ян Липавский. Он уточнил, что это касается и поездок с культурными и спортивными целями. Так, Прага присоединилась к прибалтийским республикам и Финляндии, закрывшим границу для наших граждан еще в конце сентября. Кроме того, Чехия первой перестала выдавать россиянам визы. Консульства не предоставляют эту услугу с конца февраля.

На севере Индии 18 человек стали жертвами крупной аварии. На магистрали столкнулись бензовоз и автобус, который перевозил пострадавших от наводнения. Среди погибших есть и дети. Еще 19 человек получили травмы, их госпитализировали. При этом нескольких пострадавших смогли достать из-под обломков только, когда приехали спасатели.

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