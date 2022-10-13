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В Одессе убрали фото Илона Маска с билбордов

В Одессе убрали фото Илона Маска с билбордов

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В Одессе [URL=http://www.m24.ru/news/za-rubezhom/12102022/510753]начали снимать[/URL] бумажные изображения основателя SpaceX и Tesla Илона Маска. Их, наряду с фотографиями других знаменитостей, поддержавших Киев, повсеместно развешивали на улицах.

Однако недавние посты миллиардера в Сети о ситуации на Украине жителям не понравились, поэтому его лицо решили заклеить. Как сообщили в местных соцсетях, занимается этим управление рекламы Горсовета.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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