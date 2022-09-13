В Египте могут начать принимать российские рубли. Об этом сообщили туроператоры.

По их данным, местный Центробанк планирует включить рубль в список используемых валют в сентябре 2022 года. Ожидается, что это повысит спрос на Египет среди наших туристов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.