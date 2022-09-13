В отелях Египта начнут принимать рубли

В Египте могут начать принимать российские рубли. Об этом сообщают туроператоры.

По их данным, местный Центробанк планирует включить рубль в список используемых валют уже в сентябре. Ожидается, что это повысит спрос на Египет среди российских туристов.

Выгодно ли будет платить рублями? Сколько стоит отдых на египетских курортах? И куда еще можно поехать осенью? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.