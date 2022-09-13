В Риме завершилась акция "Похороны итальянских компаний"

В столице Италии прошла акция "Похороны итальянских компаний". Жители устроили траурную процессию, главным атрибутом которой стали гробы с названиями местных предприятий. Какие-то из них уже закрылись, другие готовятся к этому из-за роста цен на газ и электроэнергию.

Кроме того, на грани банкротства из-за дефицита бутылок оказались итальянские виноделы. Дело в том, что почти 20% от поставок тары приходилось на Россию и Украину. В этом году все изменилось, а значит, разливать вино просто некуда.

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