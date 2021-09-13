В Бразилии вакцинировались чуть более 49% населения

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.

В Бразилии привиты чуть более 49% населения. И 96% опрошенных согласны на ревакцинацию. Таковы данные Всемирного экономического форума.

Чтобы избежать новой вспышки ковида, мэрия Рио отказалась от проведения пробного карнавала в сентябре. Его хотели провести на острове с участием только вакцинированных. Но относительно низкие темпы кампании и штамм "Дельта" вмешались в планы.

Вакцинация в Бразилии началась в январе. Используют там четыре препарата. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.