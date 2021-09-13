Новости мира: каталонцы вышли на митинг за отделение от Испании

В Каталонии люди вышли на демонстрацию, призывая к независимости от Испании. По разным данным, в протестах участвовали от 100 до 400 тысяч человек. Каталонцы размахивали региональными флагами, пели песни и скандировали лозунги, ставшие за последние годы традиционными. Закончилось все столкновениями с полицией.

В Чили полиция задержала более 10 человек в ходе беспорядков, которые вспыхнули во время демонстраций по случаю 48-й годовщины государственного переворота. Торжественное шествие в целом прошло мирно, но отдельные группы демонстрантов начали жечь покрышки и кидать файеры в полицейских. Те в ответ применили слезоточивый газ.

В Китае обнаружили новый очаг распространения коронавируса. Жителям города Путянь рекомендовали не покидать свои дома, а люди, выезжающие из этого населенного пункта, должны иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 48 часов до отъезда. Избежать вспышки не удалось даже в разгар прививочной кампании. В Китае сделали уже более 2 миллиардов прививок.

Женщинам Афганистана разрешат учиться в университетах, но только отдельно от мужчин. Об этом объявили в новом правительстве, которое сформировала запрещенная в России террористическая группировка "Талибан". При этом для студенток будет обязательной мусульманская одежда, в частности, появляться в учебном заведении без хиджаба будет запрещено.

В Израиле жилой дом развалился через сутки после того, как из него выселили всех жильцов. Еще в субботу здание было признано аварийным, и спасатели объявили эвакуацию. К утру воскресенья в доме не осталось ни одного человека, затем раздался громкий треск, здание сложилось. Никто не пострадал.



В Майами футбольные фанаты спасли упавшего с трибуны кота. Во время встречи двух студенческих команд болельщики увидели, как с верхнего яруса стадиона падает что-то маленькое и пушистое. Зверек отчаянно пытался зацепиться за что-нибудь когтями, но это у него не получалось. Зрители не растерялись и растянули внизу американский флаг, на который кот благополучно приземлился.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын после прошедшего в выходные военного парада сфотографировался со всеми его участниками сразу. План получился очень общим. Что-то различить на снимке весьма проблематично, зато в кадр попали все, включая лошадей и служебных собак. В Корее существует правило, по которому Ким Чен Ына нельзя фотографировать с расстояния ближе двух метров или стоя прямо перед ним, иначе лидера будет плохо видно.

Латвийские военные перепугали жителей Риги. Командование решило провести учения в центре столицы. Когда несколько десятков солдат открыли стрельбу на городских улицах, местные жители стали в панике разбегаться. Самые отчаянные успевали при этом снимать происходящее на телефоны. В Минобороны Латвии заявили, что учения были проведены с максимальным соблюдением правил безопасности, а предупреждение было заранее опубликовано на сайте ведомства. Кто же виноват, что не все жители Риги регулярно посещают этот ресурс.