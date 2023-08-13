Москвичам рассказали о главных зарубежных новостях 13 августа

Четыре человека погибли в результате взрыва под Питтсбургом в США. Один человек числится пропавшим без вести, еще трое пострадали. Причины взрыва пока неизвестны, однако местные жители говорят, что незадолго до трагедии почувствовали запах газа. Когда пожарные прибыли на место ЧП, три дома были полностью разрушены и горели, еще около 10 ближайших построек получили серьезные повреждения.

Крупный пожар произошел в американском Глендейле. Как сообщили экстренные службы города, огонь охватил городскую свалку. На десятки метров поднимается густой черный дым, и ветер разносит его над городом. По предварительным данным, пожар вызвали некие "опасные вещества".

По меньшей мере 21 человек погиб из-за оползня, сошедшего в провинции Шэньси на северо-западе Китая. Еще шестеро числятся пропавшими без вести. Как сообщает местное информагенство, оползень сошел в пятницу в деревне недалеко от Сианя. Два жилых дома оказались разрушены. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Число жертв природных пожаров на Гавайях выросло до 93 человек. Как сообщают местные власти, пожары на острове Мауи стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. Леса вспыхнули на Гавайях 9 августа из-за сухой и жаркой погоды. Сильный ветер ускорил распространение огня, который в итоге уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна.

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