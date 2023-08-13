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В мире

Москвичам рассказали о главных зарубежных новостях 13 августа

Москвичам рассказали о главных зарубежных новостях 13 августа

Российские туристы не могут покинуть Анталью около суток

Запад продолжает поставлять Киеву вооружение

Рыжий кот неожиданно стал главным экспонатом в малазийском зоопарке

Природный пожар на Гавайях стал самым смертоносным в США более чем за столетие

Новая волна массовых демонстраций против судебной реформы прошла в Израиле

В Париже эвакуировали посетителей Эйфелевой башни из-за угрозы взрыва

Число погибших при пожарах на Гавайях выросло до 67

Число заболевших коронавирусом в Нью-Йорке выросло на 55% за неделю

Сильный град обрушился на американский штат Миннесота

Четыре человека погибли в результате взрыва под Питтсбургом в США. Один человек числится пропавшим без вести, еще трое пострадали. Причины взрыва пока неизвестны, однако местные жители говорят, что незадолго до трагедии почувствовали запах газа. Когда пожарные прибыли на место ЧП, три дома были полностью разрушены и горели, еще около 10 ближайших построек получили серьезные повреждения.

Крупный пожар произошел в американском Глендейле. Как сообщили экстренные службы города, огонь охватил городскую свалку. На десятки метров поднимается густой черный дым, и ветер разносит его над городом. По предварительным данным, пожар вызвали некие "опасные вещества".

По меньшей мере 21 человек погиб из-за оползня, сошедшего в провинции Шэньси на северо-западе Китая. Еще шестеро числятся пропавшими без вести. Как сообщает местное информагенство, оползень сошел в пятницу в деревне недалеко от Сианя. Два жилых дома оказались разрушены. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Число жертв природных пожаров на Гавайях выросло до 93 человек. Как сообщают местные власти, пожары на острове Мауи стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. Леса вспыхнули на Гавайях 9 августа из-за сухой и жаркой погоды. Сильный ветер ускорил распространение огня, который в итоге уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна.

Подробнее об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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