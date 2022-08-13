Жителям столицы рассказали о событиях за рубежом

В Германии вступят осенью и в силу строгие правила энергосбережения, согласно которым в общественных зданиях температура не может превышать +19 градусов. Исключения сделают для больниц и социальных объектов. Кроме того, погаснут рекламные огни и фасады зданий.

Дональд Трамп заявил, что ФБР не нужно было изымать документы в его имении, так как материалы были рассекречены, и он отдал бы их добровольно. При этом он не уточнил, когда именно были открыты эти документы.

В сточных водах Нью-Йорка выявили полиовирус – возбудитель полиомиелита. Власти призывают население мегаполиса вакцинироваться. Ранее о чрезвычайной ситуации национального масштаба объявили в Лондоне. Там в канализации тоже были найдены следы полиомиелита.

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