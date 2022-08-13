Москвичам рассказали о событиях за рубежом

В Нью-Йорке попытались зарезать британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди. Это произошло перед его выступлением.

Уточняется, что в 1988 году он выпустил роман "Сатанинские стихи", который сочли антиисламским. В некоторых странах даже прошли протесты, а самому писателю долгое время приходилось скрываться. В Иране его публично прокляли и приговорили к смертной казни.

В городе Цетине в Черногории 34-летний мужчина после конфликта в семье вышел на улицы и начал расстреливать встречных. Среди пострадавших есть и дети. Стрелок не подпускал к раненым экипажи скорой помощи. По последним данным, 11 человек, включая преступника, убиты, шестеро ранены. В стране объявлен 3-дневный траур.

В американском Арлингтоне произошла крупная авария. Машина на скорости протаранила ресторан, заведение тут же вспыхнуло и начался пожар. В ресторане оказались заблокированы люди. Известно, что не менее четырех человек пострадали.

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