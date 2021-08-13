Более 500 природных пожаров бушуют в Италии из-за антициклона "Люцифер"

В Италии бушует полтысячи природных пожаров. Все это из-за рекордной жары, которую принес в страну антициклон "Люцифер". 230 очагов из них находятся на Сицилии. Там температура установила новый европейский рекорд – 48,8 градуса по Цельсию.

Из-за пожаров погибли четыре человека, сообщают итальянские СМИ. Аномальная жара, согласно прогнозам, будет держаться в Италии еще в течение нескольких дней, а это может привести к новым пожарам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.