Двухлетний мальчик выбежал на поле во время футбольного матча в США

Двухлетний мальчик стал героем футбольного матча в США. Вместе с мамой он сидел почти у самого поля. И когда та на секунду отвернулась, решил присоединиться к бегающим по траве дядям.

Бежал маленький спринтер стремительно. Однако мама все же его настигла, хоть и пришлось упасть для этого. Все происходящее засняли камеры на стадионе.

В итоге малыша вернули на трибуны, а у десятков тысяч зрителей матча появился повод улыбнуться, вне зависимости от исхода встречи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.