Столицу Австралии закрыли на карантин

Столицу Австралии накануне закрыли на семидневный карантин. Там обнаружен первый за 13 месяцев случай заражения коронавирусом.

Еще на неделю локдаун продлили и в Мельбурне – втором по величине городе страны. А Новая Зеландия объявила, что откроет свои границы только в следующем году. При этом правила въезда будут устанавливать отдельно для граждан разных стран в зависимости от ситуации с коронавирусом.

Власти начнут постепенно отменять антиковидные ограничения после того, как большинство местных жителей пройдут вакцинацию. Пока привились только 17% новозеландцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.