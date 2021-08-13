Олимпийской чемпионке заменят золотую медаль после того, как награду укусил мэр

Олимпийской чемпионке из Японии заменять золотую медаль. Сделать это решили после того, как она дала примерить награду мэру своего города. А чиновник решил попробовать олимпийское золото на зуб и укусил медаль. Теперь его обвиняют в нарушении санитарных норм, а чемпионке обещают новую награду.

На этом злоключения незадачливого мэра не закончились. Во время разговора со спортсменкой он зачем-то спросил, не запрещено ли ей вступать в романтические отношения, так что к антисанитарии добавились обвинения в домогательстве. Чиновник уже извинился за свой поступок и пообещал дать денег за новую золотую медаль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.