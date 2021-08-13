Новости мира: 17 человек погибли в результате наводнений на севере Турции

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17 человек погибли в результате наводнений на севере Турции. Более тысячи спасатели работают в районе бедствия круглые сутки, но избежать жертв не удается. Штормом разрушены дороги и мосты, местами вода поднялась на 4 метра. Эвакуированных людей размещают в студенческих общежитиях. Синоптики сообщают, что ливни продолжатся до конца недели.
МИД России запретил бывшему послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде въезд на территорию РФ на срок в 50 лет. Учитывая, что сейчас экс-дипломату уже 67, российскую границу он видимо, не пересечет никогда. Причиной стал ролик с участием Вагабзаде, появившийся в эфире азербайджанского телеканала. В нем бывший посол крайне оскорбительно высказывается о русском народе и отдельно о лидере ЛДПР Владимире Жириновском. В дипломатическом ведомстве Азербайджана не стали комментировать инцидент. Там напомнили, что Вагабзаде был уволен еще в 2016 году с формулировкой "за недостатки в деятельности".
В Сербии горит огромный торговый центр. По сути это гигантский рынок, в котором торговали в основном китайцы. Здание оцепили, началась эвакуация. По предварительной информации, огонь мог вспыхнуть в одном из кафе, где проверяющие из пожарной охраны ранее находили проблемы с электропроводкой. О пострадавших не сообщается.
Пятилетняя девочка стала жертвой стрельбы в английском городе Плимут. Неизвестный мужчина ворвался в дом и застрелил ребенка и ее мать. После этого преступник попытался скрыться, по пути стреляя во всех. По сообщениям местных СМИ, в итоге погибло 5 человек, а стрелок покончил с собой. Предположительно, причиной трагедии мог стать семейный конфликт.
У берегов Японии потерпело крушение грузовое судно. Гигантский сухогруз, водоизмещением около 40 тысяч тонн, шел под флагом Панамы направлялось из Таиланда в один из японских портов и не добрался до цели совсем чуть-чуть. Корабль сел на мель недалеко от гавани. В корпусе образовалась трещина и судно буквально развалилось на две половины. Всех членов экипажа, а это в основном граждане Китая и Филиппин, были эвакуированы.
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