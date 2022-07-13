Заболеваемость COVID-19 подскочила в пять раз в Турции

В Турции – резкий скачок заболеваемости коронавирусом. Счет новых случаев уже пошел на десятки тысяч в день. Союз турецких врачей призвал правительство вернуть масочный режим и коды, которые будут отслеживать перемещение заболевших.

Ждать ли масок в отелях? Могут ли закрыть полеты в Турцию? Какой штамм начал бушевать в Турции и что сейчас происходит на турецких курортах? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.