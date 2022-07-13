Вспышка COVID-19 произошла в Турции

В Турции – вспышка COVID-19. Уровень заболеваемости вырос в пять раз за две недели в разгар туристического сезона. Например, рейс из московского аэропорта Внуково в Анталью оказался в июне вторым по загруженности во всей Европе.

Ждать ли масок в отелях? Могут ли закрыть это полеты в Турцию? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.