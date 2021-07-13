Греция ввела обязательную вакцинацию для врачей

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

В Греции фиксируют очередную вспышку коронавируса. Местные власти ввели обязательную вакцинацию для врачей. Также теперь в кафе и рестораны будут пускать только привитых посетителей.

В Ираке загорелась ковидная больница. Там взорвался баллон с кислородом. Погибли, по разным данным, от 60 до 77 человек.

Пожарным удалось локализовать огонь, но некоторые пациенты с коронавирусом по-прежнему остаются заблокированы в своих палатах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.