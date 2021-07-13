Новости мира: в Риме прошел торжественный парад в честь чемпионства футбольной сборной

Италия чествует своих героев. В Риме прошел чемпионский парад национальной футбольной команды, завоевавшей звание чемпионов Европы. Из-за этого оказался перекрыт практически весь центр итальянской столицы, образовались огромные заторы. Болельщики приветствовали футболистов, которые провезли чемпионский кубок по главным улицам города.

Россияне не пострадали во время протестов на Кубе. Об этом сообщили в Генкольсунстве в Гаване. По Острову Свободы прокатилась волна антиправительственных демонстраций. На улицы городов вышли тысячи протестующих. Люди недовольны нехваткой продуктов, лекарств и товаров первой необходимости. Кроме того, демонстранты считают, что власти не справляются с очередной волной коронавируса. Где-то протест проходит мирно, но чаще акции заканчиваются столкновениями с полицией.

В Тбилиси демонстранты закидали яйцами офис правящей партии "Грузинская мечта". Собравшиеся требовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и его кабинета министров. Беспорядки в грузинской столице начались после того, как активисты ЛГБТ сообщества пытались провести в городе гей-парад, но были атакованы противниками однополых отношений. По мнению протестующих, власти в этой ситуации вели себя нерешительно и не смогли вовремя остановить драку, в которой погибли люди, в том числе телеоператор местного канала.

В Ираке 52 человека погибли в результате пожара в ковидном госпитале. Еще 70 человек спасателям удалось вывести из здания. Причиной пожара стало неосторожное обращение с одним из кислородных баллонов, которые используют для помощи пациентам с поражением легких. После трагедии министр здравоохранения провинции Саддам подал в отставку. В стране объявлен траур, 13 июля иракский парламент соберется на экстренное заседание, чтобы обсудить обстоятельства случившегося.