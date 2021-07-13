Новости мира: Франция ужесточает антиковидные ограничения

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Франция ужесточает антиковидные ограничения. Теперь в бары, рестораны, торговые центры, а также в поезда и самолеты будут пускать только тех, кто привился от коронавируса или получил отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом объявил президент страны Эммануэль Макрон. Новые правила начнут действовать с августа. Кроме того, во Франции вводят обязательную вакцинацию для всех, кто по работе регулярно контактирует с людьми, находящимися в группе риска. В первую очередь планируется привить всех медицинских работников.
В Боливии пассажирский автобус вылетел с трассы и рухнул в овраг с высоты 150 метров. Погибли более 30 человек, еще 10 получили ранения. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. На месте ЧП продолжают работать спасатели. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать ошибка водителя.
Джеки Чан решил вступить в Коммунистическую партию Китая. Актер принимал участие в праздновании столетнего юбилея этой организации и так проникся, что решил тоже получить партбилет. Торжества в Пекине прошли с грандиозным размахом. На главной площади собралось более 70 тысяч человек. На празднике присутствовало высшее руководство страны, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.
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