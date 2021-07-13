Новости мира: в Ираке 52 человека погибли в результате пожара в ковидном госпитале

В Ираке 52 человека погибли в результате пожара в ковидном госпитале. Еще 70 человек спасателям удалось вывести из здания. Причиной пожара стало неосторожное обращение с одним из кислородных баллонов, которые используют для помощи пациентам с поражением легких. После трагедии министр здравоохранения провинции Саддам подал в отставку. В стране объявлен траур, 13 июля иракский парламент соберется на экстренное заседание, чтобы обсудить обстоятельства случившегося.

Россияне не пострадали во время протестов на Кубе. Об этом сообщили в Генкольсунстве в Гаване. По Острову Свободы прокатилась волна антиправительственных демонстраций. На улицы городов вышли тысячи протестующих. Люди недовольны нехваткой продуктов, лекарств и товаров первой необходимости. Кроме того, демонстранты считают, что власти не справляются с очередной волной коронавируса. Где-то протест проходит мирно, но чаще акции заканчиваются столкновениями с полицией. Новости с Кубы, конечно, пугают тех, кто планировал отправится туда на отдых, но туроператоры говорят, что непосредственно на курортах все спокойно.

В Тбилиси демонстранты закидали яйцами офис правящей партии "Грузинская мечта". Собравшиеся требовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и его кабинета министров. Беспорядки в грузинской столице начались после того, как активисты ЛГБТ сообщества пытались провести в городе гей-парад, но были атакованы противниками однополых отношений. По мнению протестующих, власти в этой ситуации вели себя нерешительно и не смогли вовремя остановить драку, в которой погибли люди, в том числе телеоператор местного канала.

Италия чествует своих героев. В Риме прошел чемпионский парад национальной футбольной команды, завоевавшей звание чемпионов Европы. Из-за этого оказался перекрыт практически весь центр итальянской столицы, образовались огромные заторы. Болельщики приветствовали футболистов, которые провезли чемпионский кубок по главным улицам города.

А вот в Лондоне, где проходил финал Евро-2020, настроения совсем невеселые. Мало того, что англичане не смогли завоевать кубок, так на город еще и обрушилась сильная гроза. Улицы превратились в реки, по которым буквально плыли автомобили. В некоторых районах начались перебои с электричеством, буря повредила линии электропередачи.