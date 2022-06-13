Москвичам рассказали о последних мировых новостях

В Мексике к ЧП привели ливни с градом. В столице страны обрушилась крыша супермаркета на площади примерно в тысячу квадратных метров. Тяжести осадков не выдержали металлические конструкции. Информации о пострадавших нет. Спасатели ликвидируют последствия.

Масштабное тестирование на коронавирус начинается в Пекине. После вспышки заболевания в районе Чаоян с населением 3,5 миллиона человек планируется проверить всех его жителей. Накануне там выявили 166 новых случаев COVID-19, 145 из которых – посетители одного бара.

В Нидерландах прошла акция протеста на тракторах. Фермеры съехались к дому министра природопользования. Люди выступили против азотной политики властей: правительство намерено лишить лицензии предпринимателей, которые превышают норму по выбросам азота, а их земли планируется выкупить.

В США намерены ужесточить правила владения оружием. Инициативу сенаторов поддержал Джо Байден. Предполагается, что жители Штатов смогут подавать заявление в суд с просьбой запретить распоряжаться оружием, если возникнут сомнения в адекватности человека. Кроме того, ужесточат условия покупки оружия для лиц в возрасте от 18 и до 21 года.

В Азербайджане мощные ливни привели к наводнениям и оползням. В двух районах страны потоками воды унесло несколько домов и машин. Дожди в регионе не прекращались с пятницы. В результате размыло мосты, поврежденными оказались многие коммуникации и другие важные объекты инфраструктуры. Информации о пострадавших нет.

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