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Москвичам рассказали о самых обсуждаемых событиях в мире

Москвичам рассказали о самых обсуждаемых событиях в мире

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Москвичам рассказали о самых обсуждаемых событиях в мире.

Так, Израиль и Палестина продолжают обмен массированными ракетными ударами. Накануне израильтяне ударили по штаб-квартире Исламского Джихада – эта организация признана в России террористической. Также местные СМИ сообщили о ликвидации начальника штаба палестинцев Ияда Аль-Хасани.

Экс-премьер Пакистана Имран Хан вышел на свободу и в окружении сторонников прибыл в свой родной город Лахор. Накануне верховный суд страны постановил выпустить бывшего чиновника под залог. Хан обвиняется в коррупции и отмывании денег.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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