Элитная недвижимость сгорела в Южной Калифорнии. Пожар произошел примерно в 80 километрах от Лос-Анджелеса.

Как сообщает NBC, огонь охватил около 20 особняков. Пожарные не смогли их вовремя потушить. Местных жителей успели эвакуировать.

Сложная ситуация с пожарами складывается в Нью-Мексико. Пожарным мешает сильный ветер. С огнем борются свыше тысячи человек и целая флотилия самолетов и вертолетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.