Жительница Израиля рассказала об обстановке в стране

Палестино-израильский конфликт продолжает разгораться. Жительница Израиля Наталья Федорова рассказала об обстановке в стране.

"По Тель-Авиву было выпущено огромное количество ракет. 90% ракет сбивается железным куполом. В небе слышны хлопки сильные и громкие. Очень нервирует. Очень неприятная ситуация", – сообщила местная жительница.

Она также добавила, что включается сирена. Это значит, что нужно выйти из квартиры, остаться на лестничной клетке или спуститься в подвал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.