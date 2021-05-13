Привитые от COVID-19 в Огайо получат шанс выиграть миллион долларов

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

Губернатор Огайо объявил еженедельный розыгрыш миллиона долларов для тех, кто привьется от коронавируса. Таким образом в Штате решили повысить интерес к вакцинации. На протяжении пяти недель по средам среди тех, кто привился, будут проводить лотерею. Пока это самый щедрый бонус. В Германии, например, привитым положено только бесплатное пиво.

Тем временем в Малайзии ужесточают ограничения по коронавирусу. На месяц запретили все поездки по стране и походы в гости, даже в Ураза-байрам. Ситуация в стране критическая. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.