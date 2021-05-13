Новости мира: экс-генералы США усомнились в психическом и физическом состоянии Байдена

В США до сих пор не утихают споры о победе Джо Байдена на выборах президента. Отставные генералы усомнились в психическом здоровье президента. 124 бывших военных подписали открытое письмо, в котором назвали главу Белого дома неадекватным и обратили внимание общественности на опасность, которой страна подвергается из-за правления Байдена. Беспокоит генералов и физическое состояние президента. В письме они подчеркивают, что верховный главнокомандующий должен быть в состоянии быстро принимать решения, а Байден, по их мнению, для этого слишком стар.



В Грузии начинают частично отменять антиковидные ограничения. С 13 мая возобновит свою работу общественный транспорт. При этом в Оперштабе напомнили, что особые правила проезда сохраняются. Пассажиры должны быть в масках и по возможности соблюдать дистанцию. Также вернутся к работе госучреждения, школы и детские сады. Власти Грузии вынуждены шли на послабления, в том числе из-за экономической ситуации в стране, которая начала ухудшаться еще в марте.

МЧС Абхазии спасает российских туристов, которые застряли в горах. Один из членов группы не мог самостоятельно завершить спуск, и туристы запросили помощи. Правда, отправить точные координаты им не удалось. В итоге спасатели не смогли разглядеть их с вертолета и выдвинулись навстречу экстремалам пешком. Пострадавший турист остался в горах. Его отправятся вызволять отдельно, после того, как встретят основную группу путешественников.