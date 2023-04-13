В Японии решили собрать Совет нацбезопасности после запуска северокорейской ракеты

Япония близка к объявлению военного положения. Такое мнение аналитики выразили после того, как на острове Хоккайдо зазвучали сирены воздушной тревоги – граждан призывали искать подземные убежища. Тревога была объявлена после того, как северокорейские военные запустили предположительно баллистическую ракету в сторону Японского моря.

В Токио собирается Совет нацбезопасности страны. По расчетам японских военных, корейская ракета могла упасть у берегов Хоккайдо.

На севере страны остановлено движение поездов и закрыты скоростные магистрали. Объявлена массовая эвакуация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.