Портрет Юрия Гагарина появился на башне в Дубае

Портрет Юрия Гагарина появился на башне Бурдж-Халифа – самом высоком здании в мире. Таким образом авторы идеи попытались не только напомнить о Дне космонавтики, который отмечали накануне, но и привлечь внимание к экологическим проблемам.

По их словам, разрушительные процессы, которые происходят на планете, по скорости сопоставимы с ракетой. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.