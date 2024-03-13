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13 марта, 23:55

В мире

Новости мира: польские фермеры заблокируют КПП на границе с Украиной

Новости мира: польские фермеры заблокируют КПП на границе с Украиной

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Польские фермеры снова будут блокировать последний КПП на границе с Украиной. В конце недели аграрии обещают полностью перекрыть движение по трассе, ведущей в Германию. Это ответ на отсутствие "конкретных решений со стороны властей", заявили организаторы акции. Фермеры требуют прекратить ввозить в страну сельхозпродукцию с Украины.

Буря прошла по Буэнос-Айресу. В городе затопило улицы, ветром сорвало крыши, сошли оползни и выпал гигантский град. В аргентинской провинции Мендоса льдинки по размеру напоминали яблоки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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