Новости мира: очереди за рисом образовались в Индонезии

Индонезийцы выстраиваются в очереди в пригороде Джакарты, чтобы купить рис со скидкой. Разницу в цене субсидирует государство. Сильная засуха в 2023 году привела к спаду урожая, поэтому в магазинах цена увеличилась почти на 20%, а люди готовы стоять часами, чтобы купить рис со скидкой.

В Марокко из-за засухи обмелели водохранилища. Страна испытывает острый дефицит воды – такого не было с 1994 года. Чтобы сэкономить, в стране закрыли все общественные бани.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.