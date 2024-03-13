Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 марта, 11:30

В мире

Новости мира: очереди за рисом образовались в Индонезии

Новости мира: очереди за рисом образовались в Индонезии

Новости мира: сильный взрыв прогремел в центре китайского города Саньхэ

Новости мира: неизвестный захватил заложников в автобусе в Бразилии

Новости мира: федеральные войска Аргентины направят в Росарио из-за всплеска преступности

Новости мира: экипаж Crew Dragon с российским космонавтом вернулся на Землю с МКС

Новости мира: премьер-министр Гаити подал в отставку из-за захвата части столицы

Новости мира: судно с мигрантами затонуло у берегов Туниса

Новости мира: взрыв на химзаводе произошел в Китае

Новости мира: Швеция вошла в состав НАТО

Новости мира: серьезные наводнения произошли на юге Франции

Индонезийцы выстраиваются в очереди в пригороде Джакарты, чтобы купить рис со скидкой. Разницу в цене субсидирует государство. Сильная засуха в 2023 году привела к спаду урожая, поэтому в магазинах цена увеличилась почти на 20%, а люди готовы стоять часами, чтобы купить рис со скидкой.

В Марокко из-за засухи обмелели водохранилища. Страна испытывает острый дефицит воды – такого не было с 1994 года. Чтобы сэкономить, в стране закрыли все общественные бани.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика