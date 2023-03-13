На церемонии "Оскар" изменили цвет ковровой дорожки

В США завершилась церемония вручения одной из самых престижных кинопремий – "Оскар". В этот раз на мероприятии произошли новшества.

Так, ковровая дорожка впервые поменяла цвет с тех пор, как премию начали транслировать по телевидению в 1961 году. А все потому, что дефиле знаменитостей перенесли в помещение. Организаторы объяснили это желанием уберечь актеров и журналистов от непогоды. Чтобы красный цвет не выглядел слишком мрачным в кадре, звезды шли и фотографировались на дорожке песочного цвета.

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