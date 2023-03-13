Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

В мире

На церемонии "Оскар" изменили цвет ковровой дорожки

На церемонии "Оскар" изменили цвет ковровой дорожки

Минфин США ищет покупателя для обанкротившегося банка Silicon Valley Bank

Воздушный шар для полетов в космос испытали в Японии

Новости мира: протестующие в Молдавии выдвинули ультиматум правительству

Новости часа: Индия согласилась соблюдать санкции и потолок цен на нефть из России

Митинг в столице Молдавии завершился

Новости часа: подозреваемого в убийстве в ресторане Подольска задержали

Один человек погиб и еще около 40 пострадали в массовом ДТП в Венгрии

Новости часа: в ДНР откроют 5 дополнительных пунктов для получения паспортов РФ

В Молдавии начали задерживать машины с потенциальными протестующими

В США завершилась церемония вручения одной из самых престижных кинопремий – "Оскар". В этот раз на мероприятии произошли новшества.

Так, ковровая дорожка впервые поменяла цвет с тех пор, как премию начали транслировать по телевидению в 1961 году. А все потому, что дефиле знаменитостей перенесли в помещение. Организаторы объяснили это желанием уберечь актеров и журналистов от непогоды. Чтобы красный цвет не выглядел слишком мрачным в кадре, звезды шли и фотографировались на дорожке песочного цвета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика