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Новости мира: протестующие в Молдавии выдвинули ультиматум правительству

Новости мира: протестующие в Молдавии выдвинули ультиматум правительству

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Молдавское правительство получило ультиматум от участников акции протеста. Люди требуют оплатить их зимние счета за коммунальные услуги. Срок министрам дали до 13:00 по местному времени. Иначе обещают предпринять все необходимые меры, чтобы принудить руководство страны исполнить волю народа, говорится в резолюции. Этот документ даже смогли официально зарегистрировать, хотя на подходе к зданию правительства дорогу перекрыла полиция. Без стычек с силовиками не обошлось. В ходе акции задержаны около 50 человек, многие из них – несовершеннолетние.

Во Франции произошли новые столкновения полиции с протестующими против пенсионной реформы. Наиболее жестко стражи порядка действовали в городах Ренн и Лион. На видео, которое распространяется по социальным сетям, видно, как участников протестов полицейские избивают дубинками. Демонстрации против повышения пенсионного возраста проходят практически во всех городах Франции. Мирные шествия полицейские разгоняют дубинками, водометами и слезоточивым газом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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