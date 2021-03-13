Манчестерский университет призвал отказаться от слов "отец" и "мать"

Манчестерский университет призвал сотрудников использовать гендерно-нейтральные термины, в том числе заменить слова "отец" и "мать" на слово "родитель". Руководство разработал отдел вуза, отвечающий за гендерное и расовое равенство.

В документе приведен список нежелательных терминов и их альтернатив: вместо слов "он" и "она" – "вы", "они", вместо "мужчина" и "женщина" – "человек", "люди", вместо "дамы" и "господа" – "все", "коллеги", вместо "муж" и "жена" – "партнер".

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