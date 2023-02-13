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13 февраля, 22:30

В мире

Президент Израиля заявил о приближающемся "конституционном и социальном коллапсе" в стране

Президент Израиля заявил о приближающемся "конституционном и социальном коллапсе" в стране

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Израиль находится на грани "конституционного и социального коллапса". Такое заявление сделал президент страны Ицхак Герцог на фоне массовых протестов.

Он призвал правительство прислушаться к демонстрантам. Десятки тысяч израильтян требуют остановить реформу судебной системы, предложенную правительством во главе с Биньямином Нетаньяху.

Изменения предполагают ограничение полномочий Верховного суда и предоставление кабмину контроля над отбором судей. Часть законопроекта уже передана на утверждение в правительство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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