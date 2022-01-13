Голодный барсук помог найти клад с деньгами в Испании

В Испании голодный барсук помог найти клад с деньгами. В пещере на севере страны обнаружили 209 старинных монет. Выяснилось, что это деньги времен Римской империи, предположительно, их отчеканили в III–V веках. В основном монеты сделаны из меди и бронзы, также есть одна серебряная.

Монеты были обнаружены рядом с норой животного. Исследователи считают, что из-за непогоды и снега зверь был вынужден усерднее искать себе еду и поэтому ковырялся в небольшой трещине возле своего логова. Возможно, он надеялся найти там ягоды или червей. Однако вместо лакомства наткнулся на груду старинных монет, отчеканенных в Константинополе и Салониках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.