Новости мира: болгары потребовали отменить ковидные ограничения

В столице Болгарии тысячи людей вышли на митинги с требованиями отменить ковид-сертификаты и все ограничения. Демонстранты пытались прорваться к зданию парламента. В образовавшейся давке пострадали четверо полицейских.

Положительный тест оказался у одного из участников заседания совета безопасности страны. В результате на карантин отправили все руководство Болгарии, в том числе президента.

В канадском Квебеке для тех, кто отказался вакцинироваться от COVID-19, ввели специальный налог. Сумма ежемесячного платежа составляет 100 канадских долларов – это около 6 тысяч рублей. По данным местных СМИ, сейчас не получили вакцину около 13% жителей провинции. При этом загрузка больниц Квебека приближается к 100% и врачи вынуждены отказывать в помощи пациентам, если их жалобы не связаны с коронавирусом.

В Иране во время посадки у самолета Boeing 737 подломилась одна из стоек шасси. Воздушное судно развернуло поперек взлетно-посадочной полосы, а его переднюю часть подняло вверх. В этой ситуации экипаж использовал аварийное оборудование. Обошлось без пострадавших..

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за то, что в разгар пандемии посетил вечеринку на Даунинг-стрит. По словам Джонсона, он посчитал это рабочим мероприятием. Такое объяснение приняли не все. Лидер Лейбористской партии Кир Стармер назвал его отговорки нелепыми и оскорбительными для британцев и посоветовал премьеру уйти в отставку. С этим предложением по данным соцопросов согалсились более половины британцев.

Заседание парламента Чехии с участием премьер-министра страны закончилось скандалом. Глава правительства не заметил, что его микрофон включен и произнес вслух одну фразу. Если убрать из нее нецензурную лексику, то цитата будет звучать так: "Как же меня все достало". Предполагается, что премьер был недоволен затянувшимся мероприятием. Позже пресс-секретарь чиновника заявил журналистам, что его шеф тоже человек и иногда может дать волю эмоциям.

Папу Римского Франциска заметили на выходе из музыкального магазина в Риме. В нарушение всех правил протокола понтифик покинул Ватикан и на собственном автомобиле отправился за покупками. Правда, при этом он не пренебрег полицейским сопровождением. В магазине под названием Stereosound глава католической церкви провел 12 минут, ничего не купил, но получил от владельцев магазина в подарок диск с классической музыкой.