13 января 2021, 06:30

Новости мира: вице-президент США отказался отстранять от должности Дональда Трампа

Вице-президент США Майкл Пенс отказался отстранять от должности Дональда Трампа. Об этом представители белого дома уведомили спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Ранее она заявила, что процедуру импичмента Трампа готовы поддержать не менее 20 сенаторов. Возможная отставка Трампа – вопрос символический. До окончания его президентского срока остается всего неделя.

Между тем, радикально настроенные республиканцы до сих пор не смирились с его поражением на выборах. После погрома, который они устроили в здании Капитолия, ФБР возбудило более 160 уголовных дел. Накануне следователи рассказали, что на месте событий было найдено несколько взрывных устройств.

Цена на нефть на лондонской бирже обновила мартовский рекорд и превысила 57 долларов за баррель. На российском рынке настроения менее оптимистичные. Стоимость барреля на московской бирже накануне на момент закрытия торгов составила чуть более 56,5 доллара.

14 человек пострадали при взрыве гранаты в Колумбии. Неизвестный выбросил ее из окна автомобиля. Все произошло днем у здания крупного торгового центра, где в тот момент было очень много людей. Сообщается, что среди пострадавших есть ребенок. Пострадавшие доставлены в больницу, полиция начала расследования. По предварительным данным, ко взрыву могут быть причастны повстанческие группировки, действующие на территории страны.

В Перу начали проверку работы судей региона Ика. Они недавно вынесли решение о том, что коронавирус был создан по заказу "преступных мировых элит". В список входили, например, Билл Гейтс и Джордж Сорос, а также члены семьи Рокфеллеров. Согласно постановлению перуанских судей, именно они в условиях строгой секретности управляют развитием ситуации с пандемией и планируют делать это еще 10 лет. Теперь следователям предстоит проверить, как и зачем принималось это решение.

Новость-шок из Амстердама. Мэр столицы Нидерландов предложила запретить продажу легких наркотиков туристам. Таким образом в мэрии хотят сократить туристический поток и избавить жителей центра города от лишних неудобств. По мнению чиновницы, в Амстердам нужно привлекать только тех гостей, которым интересна архитектура города и его достопримечательности, а не возможность легально купить наркотик. Правда, сами местные жители, многие из которых зарабатывают на туристах, отнеслись к инициативе без энтузиазма.
